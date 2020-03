Coronavirus - Quillot : "La Ligue 1 reprendra et s'achèvera"

Le directeur général de la LFP et Nathalie Boy de la Tour ont dévoilé les coulisses de l'arrêt du championnat jusqu'à nouvel ordre.

Ce vendredi matin, suite aux mesures prises par la FFF jeudi soir et à l'allocution du président Macron, la LFP a confirmé la suspension de la et la dans un communiqué : "​Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Conforama et de Domino’s jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements".

Dans la foulée, Nathalie Boy de la Tour, la présidente de l’instance, et son directeur général Didier Quillot, ont pris la parole lors d'un point presse : "Nous avons décidé de convoquer un conseil d’administration juste après l’intervention du Président de la République pour poser, aux membres du conseil d’administration, la question suivante : doit-on suspendre nos championnats jusqu’à nouvel ordre en fonction du risque sanitaire et ce à effet immédiat, concernant la 29e journée, qui avait été prévue à huis clos total ? La réponse a été forte et sans ambiguïté. À l’unanimité, les membres du conseil d’administration ont voté pour cette décision. La situation a énormément évolué ces 24 dernières heures et c’est vrai que l’allocution du Président de la République a fait que nous devons contribuer à l’effort collectif et national en suspendant nos championnats jusqu’à nouvel ordre ", a débuté la présidente de la LFP.

"Un point d'interrogation sur l'Euro"

L'article continue ci-dessous

Didier Quillot a ensuite précisé le concept du "jusqu'à nouvel ordre" : " Nous participerons à la réunion de l’UEFA le 17 mars, à l’issue de laquelle nous ferons un nouveau conseil d’administration pour rendre compte des décisions qui ont été prises par l’UEFA et nous déciderons de la suite des événements. C’est pour ça que, la question de jusqu’à nouvel ordre, est à comprendre jusqu’aux prochaines décisions, en particulier compte tenu des décisions de l’instance européenne".

Plus d'équipes

Le directeur général a avoué que dans cette disposition particulière, les diffuseurs ont été mis au courant de la situation dans une conversation Whats'App : "Ils sont en soutien de ces décisions. On est dans une situation exceptionnelle, comme l’a dit le Président de la République, c’est la plus grande crise sanitaire depuis un siècle, les diffuseurs comprennent. Ce qu’ils attendent de nous c’est qu’on soit hyper réactif et qu’on les tienne au courant en temps réel et c’est ce que l’on fait".

Didier Quillot a ensuite indiqué qu'il va tout faire pour que le championnat aille à son terme : "L’UEFA va décider de certaines choses, aujourd’hui, on ne sait pas quoi. Ils vont décider de choses qui vont peut-être libérer des dates. Si l’UEFA libère des dates... Dès l’instant où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et il faut qu’il s’achève. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera".