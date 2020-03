Les présidents de Ligue 1 étaient unanimes sur la nécessité de la suspension

La LFP a décidé de suspendre ses championnats avec l'espoir de pouvoir les reprendre. Une décision saluée par tous les clubs.

Le championnat de France est suspendu jusqu’à nouvel ordre et personne ne s’en plaint. Au contraire, ce qui en ressort de la conférence de presse qu’a tenue la Ligue juste après le verdict, c’est que tous les présidents des clubs concernés étaient favorables à l’arrêt des compétitions. L’annonce a donc été saluée de partout.

Les championnats pourraient être achevés en juillet

On apprend aussi que la LFP envisage de terminer le championnat plus tard, éventuellement en juin ou juillet prochains. Une hypothèse qui est soumise à une condition, c’est le report de l’ à l’année prochaine. « A partir du moment où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et qu’il s’achève », a assuré Didier Quillot, l’homme fort de la Ligue. Il reste à attendre la décision de l’UEFA, prévue pour mardi prochain.

Concernant les entrainements des équipes professionnelles, leur maintien dépend de ce que décidera la fédération française de football. La Ligue a choisi de ne pas statuer sur la question. Les clubs prendront acte des préconisations et les décisions qui s’imposent.

Plus d'équipes

Toutes ces mesures sont, pour rappel, prises pour freiner la diffusion du Coronavirus et prioriser la santé des athlètes et aussi tous ceux qui travaillent dans le monde du football. Le Président de la République Emmanuel Macron a appelé jeudi ses concitoyens à faire preuve d’une grande prudence et à réduire les déplacements. Les décisions prises par la LFP et la FFF jeudi et ce vendredi vont toutes en ce sens.