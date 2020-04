Coronavirus - Plusieurs groupes ultras appellent à ne pas reprendre prématurément

Des groupes ultras de toute la France ont publié un communiqué commun, appelant à faire preuve de patience avant de reprendre la compétition.

Interrompue depuis près d'un mois désormais et jusqu'à nouvel ordre, la se demande si la saison pourra reprendre et aller à son terme, notamment en raison des enjeux économiques pour les clubs. Dans un texte de nombreux groupes ultras appellent à ne pas reprendre prématurément en privilégiant l'aspect économique sur l'aspect sanitaire.

"Loin de ces réalités dures, loin de cette solidarité, certaines 'têtes pensantes' du football se querellent. (...) Sur la reprise du championnat. Sur les règles applicables en cas d'arrêt des compétitions. Sur l'argent. Malheureusement, nous ne sommes pas surpris", dénonce tout d'abord ce texte signé par près d'une cinquantaine de groupes de supporters.

Parce que parler de reprise de football est actuellement indécent et parce que le football sans supporters n’a aucun sens..

Nous avons signé ce communiqué tout comme 45 groupes français. pic.twitter.com/Y7t0xKrJww — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) April 13, 2020

Avant de poursuivre : "Ce football se meurt de s'être arraché à ses racines et de n'être pas capable de voir plus loin qu'un exercice budgétaire, qu'une fenêtre de transferts ou qu'un contrat pluriannuel de retransmission télévisuelle. Privé de sa base et privé de toute vision économique de long-terme, le football est devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer de stades pleins, mais qui ne peut surtout pas se passer de l'argent des diffuseurs."

"Il est urgent d'attendre"

Les organisations signataires appellent à ce que le championnat ne reprenne pas si la situation sanitaire ne le permet pas, et refusent une fin de à huis-clos. "Il est urgent d'attendre. Il n'est pas envisageable que le football reprenne prématurément. Il n'est pas envisageable qu'il reprenne à huis-clos.

"Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies." Parmi les joueurs, entraîneurs ou présidents, les avis divergent ces dernières semaines sur la suite à donner au championnat de .

Pour l'heure, alors que l'évolution de la situation sanitaire reste particulièrement incertaine au cours des mois à venir, plusieurs scénarios sont envisagés pour permettre à la Ligue 1 d'aller à son terme au plus tard fin juillet. Pour ensuite enchaîner avec la saison 2020-2021 à partir du 23 août prochain.