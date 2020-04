Ligue 1 : Une date fixée pour le début de la saison 2020/2021

Selon L’Equipe, la LFP a pris la décision de faire démarrer l’exercice 2020/21 le 23 aout prochain au lieu du 7 du même mois.

Alors que le mystère reste total concernant l’issue de la saison 2019/2020 du championnat français, la Ligue s’est déjà penchée sur la campagne suivante. Si l’on se fie à une information révélée par l’Equipe ce vendredi, les instances dirigeantes du football professionnel ont retardé de deux semaines le coup d’envoi de l’exercice en question. Au lieu du 7 aout, celui-ci démarrera donc le 23 aout.

C’est à l’issue d’une réunion de son bureau, ce jeudi matin, que la LFP a validé cette échéance « théorique ». Et elle a été votée à l’unanimité. Le championnat de , qui devait démarrer le 25 juillet, reprendra le 22 aout.

La fin de la saison 2019/2020 espérée pour le 25 juillet

Evidemment, ce n’est que le scénario idéal souhaité et il est lié à l’évolution de la pandémie de coronavirus. La date fixée est en conformité avec les demandes faites par l’UEFA à ses différentes associations.

De plus, on espère toujours boucler le championnat actuel avant la fin juillet. L’échéance fixée est le 25 du mois en question. Les playoffs entre les différentes divisions prendront alors place et s’en suivra une courte trêve estivale. Une coupure qui pourrait ne pas concerner le PSG et l’OL, car l’UEFA envisage de faire jouer ses tours restants de Coupe d’Europe durant le mois d’aout.

En évitant de démarrer trop tardivement la prochaine campagne, la Ligue veut aussi s’assurer les premiers versements de son prochain diffuseur Mediapro (2020-2024). Le groupe espagnol a promis 780M€ à la .