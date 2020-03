Coronavirus - OM, Florian Thauvin "veut finir la saison"

L'ailier de l'OM a profité d'une séance de sport à domicile pour échanger avec ses fans sur les réseaux sociaux.

De retour à la compétition face à Amiens le 6 mars dernier, lors du dernier match de de l' avant la suspension du championnat, Florian Thauvin va devoir prendre son mal en patience pour rejouer de nouveau en match officiel. A l'image de l'ensemble des Français, l'ailier de l'OM est confiné chez lui et doit donc s'entretenir et s'entraîner pour retrouver sa meilleure forme afin d'être prêt lors de la reprise de la , dont la date est encore inconnue.

Blessé à la cheville tout au long de la saison, Florian Thauvin n'a joué que vingt minutes cette saison en Ligue 1. Alors forcément, plus que n'importe quel joueur, l'international français a hâte que la pandémie arrive à son terme afin de pouvoir fouler de nouveau les pelouses de Ligue 1. En attendant, Florian Thauvin s'entraîne à domicile et a profité de cette situation particulière pour échanger avec ses fans. L'ailier de l'OM a filmé son entraînement entre courses sur le tapis roulant, séances de fractionnés et de gainage, répondant au passage aux questions de ses fans.

"Ma blessure m'a rendu plus fort"

"Je vais vous montrer une petite séance quotidienne. Je précise que je ne suis pas prof de sport", a lancé Florian Thauvin suggérant à ses fans de l'imiter. Mais avant toute chose, l'ailier de l'OM a adressé un message de prévention aux spectateurs de sa vidéo : "Sérieux, restez à la maison, c’est pas les vacances, respectez toute le monde, respectez vos proches". L'international français est ensuite revenu sur sa blessure, une période compliquée à gérer.

"Je dois faire attention. Je dois faire mes soins seuls. Ça va très bien, je n’ai pas de douleur. J’ai été bien opéré. Certes ça a été long mais je vais pouvoir reprendre ma carrière sereinement", a expliqué Florian Thauvin. Ça a été une période longue et difficile mais cela fait partie d’une carrière. Ça fait 13 ans que je m’entraîne tous les jours et c’est ma deuxième grosse blessure. Ça fait partie du métier et ça rend plus fort".

L'ailier de l'Olympique de Marseille, qui s'est fixé au cours de cette vidéo l'objectif de marquer entre quinze et vingt buts en championnat la saison prochaine, a confessé qu'il espère que la Ligue 1 pourra aller à son terme : "Le mieux serait de terminer le championnat. Ce serait bien pour tout le monde, il y a beaucoup d’enjeux. Il faut terminer le championnat c’est la meilleure chose à faire". Il reste dix journées de championnat à jouer alors que l'OM est deuxième de Ligue 1. Florian Thauvin espère en disputer une majorité.