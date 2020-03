Coronavirus - "C'est la peste" : Pour le président de Brescia la saison est finie

Le président du club italien a eu des mots forts pour décrire la situation alors que la Serie A est toujours suspendue à cause du coronavirus.

Alors que la est suspendue depuis le 9 mars et la population confinée depuis deux semaines, la situation sanitaire continue de s'aggraver en . Rien ne permet aujourd'hui de prédire quand le football pourra reprendre ses droits.

"Il ne faut pas penser à quand on va recommencer, mais à survivre, a déclaré ce dimanche Massimo Cellino, le président de Brescia, dans un entretien au Corriere dello Sport. Et si on parle de football, tout doit être remis à la saison prochaine. Soyons réalistes ! Ce virus c'est la peste.

"On ne peut plus jouer cette année. Certains ne se rendent pas encore compte de ce qui arrive et ces gens sont pires que le virus", a ajouté Cellino. La saison est finie. Si quelqu'un veut ce scudetto maudit, qu'il le prenne. C'est fini. Et je ne dis pas ça parce que Brescia est dernier. On le mérite."

Des propos qui font écho à la volonté de certains clubs de reprendre l'entraînement dès cette semaine malgré le confinement. C'était notamment le cas de la , qui a finalement fait le choix de reporter sa reprise, tandis que Naples prévoit pour l'heure de s'entraîner à nouveau à partir de mercredi.

De son côté le ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, espère une reprise du championnat dans le meilleur des cas au 3 mai prochain.