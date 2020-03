OM - La valeur de Florian Thauvin estimée à 20M€

Entre sa grave blessure et la crise sanitaire actuelle, Florian Thauvin est en train de vivre une saison quasi blanche et voit donc sa valeur chuter.

Il y a presque deux ans de cela, Florian Thauvin sortait d'une saison incroyable avec l' , venait d'être Champion du Monde en avec l'Equipe de , et tout le monde s'accordait à dire que son avenir s'écrivait probablement dans l'un des plus grands clubs européens. Depuis, force est de constater que la donne n'est plus la même pour l'ancien du GF38. Longtemps blessé, le gaucher a en effet vu sa côte baisser de manière drastique ces derniers mois.

Florian Thauvin estimé à 20 millions d'euros ?

Ainsi, alors que l'OM pouvait espérer récolter une somme astronomique pour son meilleur élément, dépassant aisément les 60 millions d'euros, la valeur actuelle de Florian Thauvin interroge. Marseille est dans l'obligation de vendre lors du prochain mercato estival.

En cas de vente du Français, à qui il restera une seule et unique année de contrat chez les Phocéens, combien les dirigeants peuvent espérer récolter ? Une chose est sûre, pas assez. En effet, selon les informations de France Football, la valeur de l'ailier droit se situerait actuellement aux alentours des 20 millions d'euros. Bref, pas vraiment de quoi combler le déficit financier de l'Olympique de Marseille, tandis que la situation actuelle ne permet pas à Florian Thauvin de se refaire une santé...