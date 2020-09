Coronavirus - Mason Greenwood et Phil Foden présentent leurs excuses

Les deux joueurs ont été exclus du rassemblement anglais après un non respect du protocole Covid-19. Ils ont depuis tenu à présenter leurs excuses.

Mason Greenwood et Phil Foden, respectivement joueurs de et de , ont été renvoyés du rassemblement de l'Angleterre, lundi, après que des informations en ont affirmé que les deux joueurs avaient rencontré des filles locales dans l'hôtel de l'équipe.

Suite à cette enfreinte aux règles strictes de Covid-19, les deux hommes ont été condamnés à une amende pour violation des règles et ont tous deux été critiqués par le manager anglais Gareth Southgate et leurs clubs respectifs. Considérés comme les deux pépites en devenir du football anglais, Mason Greenwood et Phil Foden sont actuellement les cibles de très nombreuses critiques, et la polémique ne cesse de s'intensifier Outre-Manche. Ainsi, les jeunes joueurs ont présenté leurs excuses.

Deux jeunes joueurs particulièrement embarrassés...

Mason Greenwood, qui a supprimé son compte Twitter après l'incident, a présenté des excuses via le site web de Manchester United, ce mardi matin. "Ayant maintenant eu l’occasion de réfléchir à ce qui s’est passé, je ne peux que m'excuser auprès de tout le monde pour l’embarras que j’ai causé. Il était irresponsable de ma part de briser les protocoles Covid-19 qui sont en place pour protéger les joueurs, le personnel et le public. En particulier, je tiens à m'excuser auprès de Gareth Southgate, de l'avoir laissé tomber, alors qu'il m'avait montré une grande confiance. Jouer pour l' a été l'un des moments les plus fiers de ma vie et je n'ai que moi-même à blâmer pour cette énorme erreur. Je promets à ma famille, aux fans, à Manchester United et à l'Angleterre que c'est une leçon dont j'apprendrai", a ainsi expliqué le milieu offensif des Red Devils.



Kylian Mbappé positif au coronavirus

Des mots sensiblements similaires à ceux de Phil Foden, publiés sur son compte Twitter. "À la suite de l'histoire qui a émergé aujourd'hui concernant mes actions en Islande, je tiens à présenter des excuses complètes. Je m'excuse auprès de Gareth Southgate, de mes coéquipiers d'Angleterre, du staff, des supporters, ainsi que de mon club et de ma famille. Quand j'ai été appelé par Gareth pour ces matchs, ma première réaction a été celle d'une immense fierté. Enfiler ce maillot pour l'équipe senior lors de mes débuts en Angleterre a été un privilège incroyable. Je suis un jeune joueur avec beaucoup à apprendre, mais je suis conscient de l'énorme responsabilité que j'ai de représenter Manchester City et l'Angleterre à ce niveau. À cette occasion, j’ai pris une mauvaise décision et mon comportement n’était pas conforme aux normes attendues de moi. J'apprendrai une leçon précieuse de cette erreur de jugement et je souhaite bonne chance à Gareth et à l'équipe cette semaine", a pour sa part écrit le joueur de Manchester City.