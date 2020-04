Coronavirus: Marouane Fellaini a pu quitter l'hôpital

Le milieu belge a quitté l'hôpital trois semaines après y avoir été admis à la suite d'un test positif au coronavirus.

Le club chinois du Shandong Luneng avait annoncé le 22 mars dernier que Marouane Fellaini, 32 ans, avait été testé positif au Covid-19 après un retour de l'étranger.

EXCLU - Bruno Guimaraes (Lyon) : "Je vais grandir et devenir un grand joueur ici"

L'article continue ci-dessous

Fellaini a quitté l'hôpital trois semaines. L'ancien joueur de va devoir maintenant passer 14 jours en quarantaine avant de pouvoir envisager un retour à l'entraînement avdc ses coéquipiers.

Plus d'équipes

"Le moment est venu pour moi de remercier du fond du coeur le personnel médical et infirmier, mon club et le staff médical d'avoir bien pris soin de moi à l'hôpital", a écrit le joueur sur son compte Instagram.

"Le plus dur est derrière moi et, maintenant, le plus important est de continuer à se battre".