EXCLU - Bruno Guimaraes (Lyon) : "Je vais grandir et devenir un grand joueur ici"

Bruno Guimaraes revient sur son adaptation réussie à Lyon. Il explique pourquoi il a choisi l'OL en dépit de l'intérêt de clubs plus prestigieux.

Vous n'avez joué que cinq matchs à , c'est vrai, mais beaucoup de gens se disent que vous jouez depuis au moins trois ou quatre ans en Europe, vu votre adaptation rapide.

Bruno Guimaraes : "Dès le début des négociations, et ma première discussion avec Juninho, je savais que j'aurais beaucoup de soutien ici à Lyon. J'ai été très bien reçu par tous les membres de l'équipe, ce qui facilite beaucoup les choses. Je suis aussi venu d'une compétition très forte [le Brasileirao, ndlr] qui m'a donné le rythme. Cela m'a beaucoup aidé dans les premières étapes."

Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit lorsque vous avez dû choisir entre Lyon et l' ?

"L'Atlético Madrid avait la priorité [pour ma signature] pendant un certain temps, mais a fini par choisir de ne pas l'exercer. L'Atlético a alors décidé de reprendre son approche après que et Lyon soient arrivés. Depuis mon premier contact avec Juninho, la décision d'aller à Lyon grandissait dans ma tête. J'ai donné ma parole à Juninho et, pour moi, la parole vaut beaucoup. Je suis content de la décision que j'ai prise."

Avez-vous été gêné par le fait que l'Atlético Madrid a mis trop de temps à essayer de vous recruter concrètement ? Cela a-t-il pesé sur la décision ?

"L'Atlético avait la possibilité d'exercer ou non son avantage. Au début, ils ne faisaient pas d'efforts, et peu de temps après, Lyon est apparu. J'ai donné ma parole à Juninho, je n'allais pas revenir dessus. Je suis content de cette décision."

Comment échapper au surnom de "Nouveau Juninho" à Lyon ?

"Honnêtement, je n'y pense pas. Ce sont des moments différents, des acteurs différents et des histoires différentes. Juninho est une idole ici à Lyon, il a été un professionnel exemplaire tout au long de sa carrière. Il est clair que c'est un gars que j'ai comme modèle. Mon objectif est maintenant d'écrire mon histoire, étape par étape, avec tranquillité et beaucoup de dévouement."

Que pensez-vous de l'intérêt d' ?

"J'étais très heureux de voir mon nom être associé à de grands clubs. Cela montre que le travail a été bien fait. C'est gratifiant."

Et Benfica ? Ils ont fait preuve d'un grand intérêt pour vous, mais l'Athletico Paranaense n'a pas facilité les choses...

"Comme je l'ai dit, j'étais très heureux de voir mon nom être associé à de grandes équipes comme Benfica. C'est un vrai sentiment de fierté, de savoir que le travail a été bien fait. Mais je préfère penser à ce que je peux faire dans mon club actuel, où je me sens bien et heureux."

Croyez-vous que le football français sera "trop petit" à un moment donné de votre carrière pour vous ?

"La est un grand championnat, très compétitif. Je suis sûr que je vais grandir et devenir un grand joueur. Je ne pense à rien d'autre à partir de là. Je viens d'arriver et je suis très content de tout ce que Lyon a fait pour moi."

Tite a dit ceci dans une interview pour Football: "Il nous manque un milieu de terrain de distribution dans l'équipe brésilienne, et Bruno Guimarães pourrait être ce joueur". Vous considérez-vous comme ce joueur ?

"Compte tenu de la position et des caractéristiques qu'il a mentionnées, je suis sûr que je peux être ce joueur, même s'il y a une concurrence énorme. Je serai toujours disponible et prêt à aider la sélection. Recevoir de tels éloges de la part de l'entraîneur de l'équipe brésilienne est tout simplement indescriptible."

Pensez-vous que si vous atteignez le niveau élevé que vous imaginez, vous pourriez devenir le meilleur joueur à votre poste ?

"J'ai toujours planifié étape par étape tout ce qui s'est passé dans ma vie. Une étape à la fois, c'est ainsi que je planifie et que je pense à l'avenir. Toujours l'esprit tranquille. Je dois me concentrer sur ce que je peux faire aujourd'hui et me donner au maximum en match et à l'entraînement pour évoluer de plus en plus. Le succès du futur est une conséquence de ce que vous faites aujourd'hui. Je le répète : calme et sérénité. La première étape consiste à gagner des trophées avec le maillot lyonnais."