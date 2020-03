Coronavirus : Manchester City - Arsenal reporté

Le match devait avoir lieu mercredi mais a été reporté après que les Gunners soient entré en contact avec le propriétaire de l'Olympiacos.

Le Coronavirus continue de perturber les rencontres de football, mais cette fois-ci, et pour la première fois, c'est l' qui est touchée par un report. En effet, le choc de la entre et , prévu ce mercredi soir, n'aura pas lieu suite à une décision prise par la Premier League. Déjà reporté puisque Manchester City devait disputer la finale de la Carabao Cup face à , cette rencontre est cette fois-ci reportée en raison du COVID-19.

La décision de reporter le match a été prise après qu'il ait été révélé que les joueurs et le staff d'Arsenal étaient entrés en contact avec le propriétaire de l'Olympiacos, Evangelos Marinakis, qui a été testé positivement au coronavirus. "Le match de Premier League de ce soir entre Manchester City et Arsenal a été reporté par mesure de précaution après l'annonce mardi qu'Evangelos Marinakis a contracté COVID-19", a indiqué mercredi dans un communiqué la Premier League.

"Il y a treize jours, l'Olympiacos a joué à Arsenal à l'Emirates Stadium en UEFA Europa League et M. Marinakis, le propriétaire du club grec, a rencontré plusieurs membres et joueurs de l'équipe d'Arsenal. Après avis médical, l'Arsenal FC et le Manchester City FC estiment qu'il est nécessaire de reporter leur rencontre qui doit se jouer ce soir, mercredi 11 mars, afin de donner le temps d'évaluer pleinement la situation. La Premier League a donc convenu que le match de ce soir serait réorganisé".

Des joueurs d'Arsenal contraints à l'isolement

"Nous comprenons que cela entraînera des inconvénients et des coûts pour les fans qui prévoient d'assister au match, mais Arsenal, Manchester City et la Premier League ont convenu que la courte notification de l'infection de M. Marinakis signifie qu'il n'y a pas d'autre alternative que de prendre le temps de terminer une bonne évaluation des risques. Toutes les mesures nécessaires sont prises et la Premier League n'a actuellement pas l'intention de reporter d'autres matches", a ajouté la Premier League.

Arsenal a publié mardi une déclaration affirmant qu'aucun membre du personnel n'avait montré de symptômes de coronavirus après l'annonce du diagnostic de Marinakis, mais a concédé aux premières heures de mercredi matin que certains joueurs et membres du personnel devaient désormais s'auto-isoler : "Suite aux nouvelles d'hier selon lesquelles le propriétaire de l'Olympiacos, Evangelos Marinakis, a récemment contracté Covid-19, nous avons pris des conseils médicaux et retrouvé toutes les personnes qui avaient ce que les directives définissent comme étant un contact étroit avec lui lors du match il y a 13 jours", a indiqué un communiqué du club d'Arsenal.

"À la suite de cet exercice, nous avons identifié qu'un certain nombre de joueurs ont rencontré le propriétaire de l'Olympiacos immédiatement après le match. Les conseils médicaux que nous avons reçus font en sorte que le risque de développer Covid-19 soit extrêmement faible. Cependant, nous suivons strictement les directives du gouvernement qui recommandent à toute personne en contact étroit avec une personne infectée par le virus de s'auto-isoler chez elle pendant 14 ans. jours à partir de la dernière fois où ils ont eu des contacts. En conséquence, les joueurs ne sont pas disponibles pour le match de ce soir contre Manchester City et la Premier League a décidé que le match devait être reporté", a conclu Arsenal.