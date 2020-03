Arsenal, Arteta continue de croire en Nicolas Pépé

L'entraîneur des Gunners veut concentrer davantage son attention sur l'Ivoirien, après avoir aidé Sterling et Leroy Sane à briller dans le passé.

Mikel Arteta a aidé à libérer le potentiel de diamants bruts tels que Raheem Sterling et Leroy Sane dans le passé, lors de son passage à , et a un plan dans sa manche en ce qui concerne la recrue phare d' , acheté 72 millions de livres sterling l'été dernier, Nicolas Pepe. Jusqu'à présent, l'international ivoirien qui a signé un gros contrat et a été acheté pour une somme importante par les Gunners à l'été 2019, a peu justifié le prix de son achat.

La qualité de Nicolas Pepe reste incontestable, l'Ivoirien ayant déjà prospéré en avec , mais il est toujours à la recherche d'un déclic en alors que le joueur de 24 ans s'approche de la fin d'une première campagne à l'Emirates Stadium. Unai Emery n'a pas été en mesure d'allumer la flamme de l'ailier virevoltant, Mikel Arteta étant désormais chargé de tenter de réussir là où un autre Espagnol a échoué.

Arteta va passer du temps avec Pépé

Mikel Arteta n'en est pas à sa première tentative et est habitué à travailler avec ce type de joueur. L'Espagnol a de l'expérience en ce qui concerne la progression des ailiers, lui qui a auparavant travaillé aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City, et pense que Nicolas Pepe peut devenir le joueur productif qu'Arsenal espérait qu'il serait en investissant massivement dans son talent. Après avoir vu Lacazette offrir une fois de plus un petite victoire 1-0 sur à Arsenal, Arteta a évoqué le rendement de Nicolas Pépé aux journalistes.

"Cela fait partie du développement de Nicolas Pépé. Il doit ouvrir plus de portes et être plus imprévisible pour l'adversaire. Il travaille pour nous offrir plus d'options offensivement et s'améliorera car il a le talent, une immense qualité et la volonté de le faire", a analysé l'Espagnol. Mikel Arteta croit qu'il peut modifier le jeu de Pepe afin d'en tirer le meilleur parti, ajoutant: "Je vais lui montrer des images de ce que nous voulons et sur le terrain d'entraînement, je le ferai défendre dans des situations où il est arrière latéral et je suis l'ailier".

"Il doit ressentir les moments où le ballon est dans une position où vous êtes faible et, selon les pas que vous faites, comment cela affecte les adversaires. Il doit savoir où sont les espaces pour les attaquants et quand ils veulent que le ballon soit livré dans certaines zones. Tout cela fait partie d'un processus", a conclu Mikel Arteta. Pepe a marqué 22 buts pour Lille en la saison dernière, mais n'a que quatre à son actif en et fait face à la concurrence pour sa place de nombreux jeunes dont Reiss Nelson.