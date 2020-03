Coronavirus - L'OL répond à la polémique après les propros de Jean-Michel Aulas

Le président lyonnais a vu plusieurs acteurs de Ligue 1 lui répondre après avoir évoqué la possibilité d'une "saison blanche".

Vendredi soir dans une interview accordée au Monde, Jean-Michel Aulas évoquait la possibilité d'une "saison blanche" en au vu de la situation liée au coronavirus. Une possibilité qui ferait les affaires de , qui serait alors à nouveau qualifié pour la .

Depuis, le président lyonnais a vu plusieurs acteurs du championnat lui répondre, à commencer par Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot, mais également son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud. Face à cette polémique, le cub a publié un communiqué ce dimanche.

"Suite au déferlement médiatique de ces dernières heures, autour d’une question sortie de son contexte et qui a été posée par le journal Le Monde à Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais tient à préciser que cette question était uniquement une hypothèse dans le cas précis où le championnat et la saison de L1 ne pourraient pas aller à leur terme", y est-il notamment précisé.

"Si jamais cette situation devait se présenter, c’est à l’ensemble de la famille du football français de se réunir pour décider de la meilleure décision à prendre en fonction des jurisprudences en la matière."

Pour rappel, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre par la LFP ce vendredi, en attendant de voir l'évolution de la situation sanitaire. "La première responsabilité de la Ligue est la défense de l'intérêt général et l'intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en et 20 en ", avait précisé Didier Quillot à L'Equipe ce samedi.

"La deuxième responsabilité de la Ligue est d'organiser les compétitions de L1 et de L2 et de les conduire à leur terme. C'est aussi l'engagement que nous avons vis-à-vis des diffuseurs. Et la seule façon d'éviter les recours, c'est que les compétitions aillent à leur terme."