Coronavirus - La MLS suspendue pour un mois

Après l'Europe, c'est au tour de l'Amérique du Nord de voir ses compétitions de football impactées par la pandémie de coronavirus.

La a annoncé que toutes les rencontres seraient suspendues pour les 30 prochains jours, soit jusqu'au 11 avril, en raison de la pandémie de coronavirus.

De nombreuses rencontres étaient prévues ce week-end, parmi lesquelles la grande première à domicile de l'Inter Miami de David Beckham. La propagation du coronavirus a cependant forcé la main à la ligue, la première division américaine suivant l'exemple de plusieurs autres championnats dans le monde afin d'éviter que davantage de personnes ne soient infectées.

"La Major Soccer League a suspendu les matches pour 30 jours, de manière immédiate, alors que la ligue continue d'évaluer l'impact de Covid-19 avec son groupe de travail médical et les responsables de la santé publique", peut-on lire dans un communiqué.

"Le moment venu, la ligue et les clubs communiqueront leurs plans pour la poursuite de la saison 2020 et mettront à jour le statut des événements de la ligue."

Don Garber, commissaire de la MLS, a ajouté : "Nos clubs ont été unis aujourd'hui dans la décision de suspendre temporairement notre saison - sur la base des conseils et des orientations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de l'Agence de santé publique du (ASPC) et d'autres autorités de santé publique, et dans le meilleur intérêt de nos supporters, joueurs, officiels et employés. Nous aimerions remercier nos fans pour leur soutien continu pendant cette période difficile".

La fédération américaine a également fait savoir que les rencontres de ses équipes nationales étaient annulées. L'équipe masculine devait affronter les et Galles en amical fin mars ; l'équipe féminine avait rendez-vous avec l' et le début avril.