Coronavirus: Ilicic offre le ballon de son quadruplé à un hôpital

Après son quadruplé contre Valence (4-3) en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, Josip Ilicic a donné le ballon du match à l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, comme l'a annoncé samedi le club transalpin.

"Nous aussi sommes avec vous, nos anges, pour gagner le plus important des matches", a dit le joueur slovène. Un très beau geste alors que le COVID_19 paralyse l' .

