Le Real Madrid rêve d'un prodige du FC Valence

L'extraordinaire ascension du jeune valencien Ferran Torres n'est pas passée inaperçue au Real Madrid...

Les performances du joueur de 20 ans depuis l'entame de la saison ont été telles que Los Merengues en ont fait l'un de leurs principaux objectifs de transfert estival selon Marca.

PSG, Neymar dévoile son top 5 des moments forts de la saison

L'article continue ci-dessous

Valence a renouvelé le contrat de son très convoité ailier il y a un peu plus d'un an, en insérant une clause de libération de 100 millions d'euros conçue pour éloigner les regards des autres clubs.

Plus d'équipes

Mais l'accord ne court que jusqu'en juin 2021, ce qui signifie que le club Che peut se sentir obligé de vendre son précieux atout plutôt que de le perdre gratuitement l'été prochain.

"Je ne suis pas du tout surpris que le veuille le signer", a déclaré à Radio MARCA Raul Munoz, l'un des premiers entraîneurs de Torres. "S'il y va, il saura gérer la pression", a-t-il ajouté.