Corinne Diacre, c'est officiel

L’ancienne boss de l’équipe de France est prête à reprendre du service et rêve d'étranger.

Un an après sa soudaine éviction de l’équipe de France, Corinne Diacre fait une grosse annonce. L’ancienne coach des Bleues s’est confiée au journal L’Equipe. De quoi évoquer sa fameuse chute à quelques mois de la dernière Coupe du monde.

Wendie Renard, Jean-Michel Aulas, les Parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, tout le monde en prend pour son grade lors de cet entretien fleuve.

« Je suis prête à retrouver un gros challenge »

Mais Corinne Diacre ne parle pas que du passé. Elle évoque aussi son futur, elle qui affirme ne plus être hypée par la D1 féminine. « Je ne regarde plus la D1, vous m’excuserez. Ça ne m’intéresse plus du tout. Je regarde des matches internationaux, de la Ligue des champions, masculine ou féminine, des matches de Championnat garçons », a-t-elle glissée.

La coach confirme au passage sa volonté de reprendre du service. « Aujourd’hui, je vais mieux, j’ai digéré, même s’il m’a fallu un peu de temps. La page est tournée. Je veux avancer, a-t-elle assuré. L’envie est revenue. Je continue l’apprentissage de l’anglais. Je suis prête à retrouver un gros challenge, en club ou en sélection. Je me donne tous les moyens pour vivre une nouvelle aventure, si possible à l’étranger. J’ai des envies d’ailleurs. »