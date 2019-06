Copa America - Thiago Silva sur Messi : "C'est un privilège de l'affronter"

En conférence de presse d'avant match, le défenseur Thiago Silva a fait part de son admiration pour Lionel Messi, qu'il affrontera mercredi soir.

"Il (Messi) a cette capacité à pouvoir tout faire lorsqu'il se retrouve face au but. Il peut la donner, il peut éliminer un adversaire ou tirer. Il a une vision complète et toujours les trois options et c'est un des rares à avoir cela", a déclaré le Suisse Roger Federer au Financial Times, admiratif des prouesses du numéro 10 de l' , avec laquelle il dispute actuellement la Copa America, non sans certaines difficultés sur un plan personnel.

Des éloges qui reviennent régulièrement au sujet de Lionel Messi, qui font d'ailleurs écho à celles prononcées par Thiago Silva, le défenseur du et prochain adversaire de la Pulga en demi-finale de Copa America. En effet, le joueur du s'est livré à des déclarations non dénuées d'admiration à l'encontre de celui qui représentera un danger constant pour l'arrière garde de la Seleçao.

Thiago Silva admiratif, mais concentré

"C'est le plus grand joueur de l'histoire. C'est un privilège de l'affronter. Mais maintenant, c'est Brésil-Argentine, on pourra l'admirer plus tard, dans d'autres matches (...) À chaque fois que je l'ai affronté, que ce soit en sélection ou en club pendant la , c'était toujours très difficile de l'arrêter. On a beau étudier son jeu, il est toujours capable de faire la différence", a confié le capitaine du PSG, en conférence de presse.

Face à un Brésil privé de Neymar mais pays organisateur de la compétition, Lionel Messi aura à coeur de se qualifier pour la finale de la Copa América, lui qui, en cas de succès dans cette compétition, ferait un grand pas vers un potentiel sixième Ballon d'Or.