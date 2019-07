Copa America - Medel : "Messi a raison"

Gary Medel estime que l'arbitre a mal géré le match. Il considère que l'Argentine a été lésée par l'arbitrage face au Brésil, en demi-finales.

Gary Medel n'a pas baissé le ton après la revendication de Messi. Il était agacé par tout ce qui s'ést passé et s'est montré d'accord avec le numéro 10 de l'Albiceleste sur de nombreux thèmes.



"Messi a raison", a déclaré le Chilien en quittant le vestiaire, exprimant ainsi sa pensée sur la Copa América organisée par la COMNEBOL.



Il a été bref et clair au sujet de l'action qui a engendré l'expulsion des deux joueurs : "Je pensais qu'il ne nous sortirait pas, l'arbitre était mauvais, il s'est précipité, le rouge était exagéré, avec un jaune tout était fini ".



Et il s'est rangé du côté de l' dans la plainte pour la non-utilisation de la VAR en demi-finales contre le Brésil : "L'Argentine a été gravement lésée contre le , c'était injuste, le Brésil aurait dû avoir des joueurs expulsés. Au niveau de la logistique, la COMNEBOL a été injuste, cela nous est arrivé avant le match contre la : ils nous ont envoyés dans un hôtel très éloigné", a indiqué Medel.