Copa America - La réponse de la CONMEBOL aux accusations de Messi

Par le biais d'un communiqué, l'organisme a répondu à Messi et l'Argentine sans les mentionner.

Cette Copa America 2019, qui n'est pas terminée, a beaucoup fait parler au niveau de l'arbitrage. Tout d'abord, les déclarations explosives de Lionel Messi après l'élimination contre le Brésil. Ensuite, la lettre de l'AFA.



Et, enfin, l'accusation du numéro 10 après son expulsion controversée face au lors du match remporté par l'Albiceleste dans la petite finale (2-1). "Nous n'avons pas à faire partie de cette corruption. Tout est fait pour que le gagne. On nous a totalement manqué de respect. Les arbitres ne nous ont pas laissés accéder à la finale. Espérons que le VAR fonctionne contre le .

Je paie peut-être la note aujourd'hui (par rapport aux déclarations après le Brésil, ndlr). Avec un carton jaune, tout aurait pu être réglé. Je dis toujours la vérité et je suis honnête, c'est pour ça que je suis serein. Si ce que je dis a des répercussions, ce n'est pas ma faute. Je crois que ce qui s'est passé (le carton rouge) est dû à ce que j'ai dit", a commenté le capitaine de l' en zone mixte.

L'article continue ci-dessous

A lire également : Copa America, le geste fort de Messi pour protester contre la "corruption"​



La réponse de CONMEBOL s'est faite attendre, mais finalement elle est arrivée.



"Dans le football, parfois, on gagne et parfois on perd et accepter le résultat d'un match avec loyauté et respect est un pilier fondamental du fair-play. Il en va de même pour les décisions d'arbitrage, qui sont humaines et ne seront jamais parfaites.Il est inacceptable qu’en raison d’incidents propres aux compétitions, dans lesquelles 12 nations ont concouru, toutes dans des conditions égales, des accusations sans fondement dénaturent la vérité et mettent en doute l’intégrité de la Copa America.Ces accusations représentent un manque de respect pour la compétition, tous les joueurs de football impliqués et les centaines de professionnels de la CONMEBOL, une institution qui, depuis 2016, travaille sans relâche à la transparence, à la professionnalisation et au développement du football sud-américain", indique le communiqué.

Pour rappel, la prochaine Copa America se déroulera l'an porchain et sera co-organisée par l'Argentine et la .