Copa America - Après Messi, l'Argentine se plaint officiellement de l'arbitrage face au Brésil

Après l'élimination de l'Argentine contre le Brésil, les dirigeants de l'Albiceleste ont formulé une plainte officielle.

L' a été éliminée de la Copa America 2019 en demi-finale par son grand rival, le , grâce à des buts de Gabriel Jesus, en première période, et de Roberto Firmino, avant le dernier quart d'heure de la partie.

Copa America, le coup de gueule de Messi contre l'arbitrage

Le rêve de tout un peuple s'est écroulé et avec lui, celui de son prodige, Leo Messi. Ce dernier avait ainsi exprimé sa frustration au terme de la rencontre dans les médias locaux : "Ils se sont fatigués de siffler des penaltys discutables. Et Aujourd’hui, ils n’ont même pas été voir la VAR. C’est incroyable (...) Tu te dis que l’arbitre n’est pas juste, tu sors du match", a ajouté Lionel Messi désabusé par l'arbitrage de la rencontre.

Messi en avait même appelé aux hautes instances sud-américaines : "J’espère que la COMNEBOL fera quelque chose pour ce genre d’arbitrage parce qu’on a tout donné pour gagner. Mais je pense que c’est compliqué parce que le Brésil contrôle tout. On n’a rien à se reprocher".

Le non-recours au VAR pointé du doigt

Et il faut croire que l'influence de La Pulga est grande au sein de sa fédération et que la frustration de son camp l'est tout autant. En effet, la fédération argentine a présenté une plainte officielle comme le relaie Marca ce jeudi, exhortant le CONMEBOL à divulguer l'enregistrement des discussions entre l'arbitre du match Roddy Zambrano et l'arbitre uruguayen chargé du VAR Leodan Gonzalez durant la rencontre, après des fautes sur Otamendi et Aguero dans la surface brésilienne. Marca précise que les Argentins ont parfaitement le droit d'accéder à de tels documents, cette procédure faisant partie du protocole du VAR.

L'Argentine se plaint également de la présence du président brésilien Jair Bolsonaro lors du match, ce qui aurait, selon les offiiciels de l'AFA, influencé l'arbitre. Un arbitre par ailleurs contesté par les officiels de l'Albiceleste, lesquels jugent qu'il manquait d'expérience pour un tel rendez-vous et qu'il dispose d'un record "négatif" dans un communiqué assassin.