Conte intéressé par le banc à Manchester United

Selon la presse britannique, Antonio Conte est disposé à prendre les commandes de Manchester United.

Antonio Conte serait disposé à coacher Manchester United si jamais Ole Gunnar Solskjær venait à être débarqué de son poste. Une information dévoilée par The Guardian et qui se propage alors qu'il est apparu lundi que plusieurs joueurs de MU se demandaient si le Norvégien pouvait toujours faire avancer l'équipe.

Le sort de Solskjaer serait déjà scellé

Plusieurs sources des vestiaires ont déclaré au quotidien britannique que la déroute 5-0 de dimanche contre Liverpool à Old Trafford a symbolisé la rupture qu’il y a entre les joueurs de l’équipe et leur coach. Ce dernier est considéré comme tactiquement limité, même s’il est apprécié par l'équipe et au sein du club sur le plan humain.

Il se murmure que le board de MU pense sérieusement à se séparer de Solskjær après que l’équipe ait pris seulement un point lors de ses quatre derniers matches de Premier League. Joel Glazer, qui dirige la propriété de la famille américaine, réside en Floride, à cinq heures de retard sur le Royaume-Uni. Donc, s’il y a une décision qui sera prise, elle se peut qu’elle intervienne tard lundi soir. Le directeur général, Richard Arnold, aurait annulé lundi tous les rendez-vous pour s'entretenir avec Glazer.

L'article continue ci-dessous

Conte prêt à déroger à ses principes

Conte n'a reçu aucune approche formelle du club. Bien que l'Italien soit réticent à prendre les commandes d’un club au milieu d’une saison, il ferait une exception pour United car il considère le club comme une opportunité spéciale. Le technicien de 52 ans voudrait toutefois être fixé sur la vision à long terme d’United avant de s'engager.

Conte est sans travail depuis son départ de l’Inter en mai dernier, après avoir ponctué ses deux saisons là-bas avec le titre de Serie A, le quatrième en Italie de sa carrière. Conte a également remporté la Premier League lors de sa première année à Chelsea en 2016-17 et la FA Cup la saison suivante.

Concernant Solskjær, il a déclaré après le match de Liverpool que United avait touché le « fond » lors de ce qu'il a décrit comme son « jour le plus sombre » avec l'équipe, mais a insisté sur le fait qu'il n'abandonnerait pas. "Je crois en moi, je crois que je me rapproche de ce que je veux avec le club", a-t-il assuré.