Conceiçao à l’OM ? Pablo Longoria met les choses au clair

Le président Pablo Longoria s’est prononcé sur la piste Sergio Conceiçao, qui pourrait devenir le nouveau coach de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille devra se trouver un nouvel entraîneur après le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset. Le nom de l’entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao, est très associé au club phocéen depuis quelques semaines, notamment après le refus de Paulo Fonseca, ce dernier est proche de l’AC Milan.

"On espère l’annoncer le plus tôt possible"

Même si l’Olympique de Marseille va renforcer son effectif ou encore libérer des joueurs cet été, le club du Sud de la France est sérieusement concentré sur son futur entraîneur. Si c’est le point culminant du mercato estival, le président de l’OM a indiqué que le club travaille d’arrache-pied pour annoncer son nouvel entraîneur. Dans une interview accordée à Le Figaro, le dirigeant espagnol a fait savoir que ça ne devrait pas tarder.

Getty

« On a les idées claires et on sait les caractéristiques qu’il doit avoir. On espère l’annoncer le plus tôt possible. On veut prendre la bonne décision et on y dépense beaucoup d’énergie », a lancé Pablo Longoria, président de l’OM, au sujet de la nomination du prochain entraîneur. Interrogé sur les contacts avec Sergio Conceiçao, l’Espagnol n’entend pas aller sur ce terrain, vu que le Portugais est sous contrat (jusqu’en 2028) avec le FC Porto.

L'article continue ci-dessous

« Parler d’un coach sous contrat avec un autre club serait un manque de respect. Je n’aimerais pas qu’un adversaire parle de mon entraîneur encore sous contrat », a ajouté Longoria.

Conceiçao confirme son départ de Porto

Ancien entraîneur du FC Nantes, Sergio Conceiçao respecte l’identité de l’OM et apprécie le côté un peu volcanique du club phocéen, selon son entourage. Même si les contacts avec l’OM restent discrets jusque-là, le coach a confirmé son départ de Porto après la victoire en finale de Coupe du Portugal, dimanche dernier, contre le Sporting. Son joueur Galeno a aussi indiqué que le technicien portugais part du club.

Getty

« J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. (…) Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP, Ndlr) n’a pas été facile à gérer », avait déclaré l’ancien coach des Canaris.