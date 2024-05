OM, un joueur de Porto confirme pour Sergio Conceiçao

Sergio Conceiçao ne va pas continuer l’aventure avec le FC Porto. Un de ses joueurs vient de confirmer.

En poste depuis l’été 2017 au FC Porto, Sergio Conceiçao a préféré mettre un terme à son aventure au sein des Dragons bien qu’il lui reste encore quatre années de contrat (2028). Une des cibles prioritaires de l’Olympique de Marseille, le coach n’a quand même pas encore indiqué sa prochaine destination.

Galeno confirme le départ de son coach

Après sept ans de collaboration, le FC Porto et Sergio Conceiçao devraient se quitter cet été. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Dragons, le technicien portugais n’ira pas au bout de son contrat. Ailier gauche brésilien du FC Porto, Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno confirme le départ de son entraîneur.

Interrogé au micro de Sport TV, qui l’a abordé à l’aéroport quand il part en vacances, l’ancien attaquant du SC Braga a indiqué que son coach ne va pas continuer avec le club, qui a remporté la Coupe du Portugal pour la troisième fois de suite. « Je suis sûr que Sérgio sera heureux où il ira et il nous manquera beaucoup », a confié Galeno, qui se réjouit du fait que le FC Porto a réalisé « une très bonne saison ».

Conceiçao s’en va, l’OM lui fait les yeux doux

Après avoir remporté la Coupe du Portugal, dimanche, en battant le Sporting, l’entraîneur de Porto a confirmé lui-même son départ de chez les Dragons. « J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. (…) J’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto », avait-il déclaré.

Si Paulo Fonseca a snobé l’Olympique de Marseille, le club phocéen, qui est en quête effrénée d’un nouvel entraîneur pour remplacer Gasset parti en retraite, aurait désormais fait de Conceiçao sa priorité pour le banc phocéen. Le coach portugais serait lui-même intéressé par l’OM pour qui il a un respect énorme, selon son entourage.