La compo de l'OM face à Lorient : Tudor change ses plans en attaque

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'OM face à Lorient.

L'Olympique de Marseille se déplace ce dimanche 9 avril 2023 sur la pelouse du FC Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

L'OM chasse un record

Très à l'aise à l'extérieur, l'OM a la possibilité de remporter une neuvième victoire de suite loin du Vélodrome. Cela permettrait à l'OM d'égaler le record de succès à l'extérieur qui lui appartient depuis août 2009.

Pour tenter d'obtenir cette victoire, Igor Tudor peut compter sur un groupe au complet à l'exception des absents de longue durée que sont Azzedine Ounahi (pied) et Amine Harit (genou).

L'entraîneur croate enregistre d'ailleurs le retour de Leonardo Balerdi qui vient de purger sa suspension. Mais Igor Tudor a choisi, contre toute attente, de l'aligner d'entrée aux dépens de Chancel Mbemba. L'Argentin est accompagné derrière de Gigot et Kolasinac dans une défense à trois.

Concernant les pistons, Jonathan Clauss est bien là, même s'il est à la peine ces dernières semaines. Et de l'autre côté, on retrouve Nuno Tavares. Dans l'entrejeu, on a fait confiance aux immuables Rongier et Veretout.

Autre hésitation de l'entraîneur olympien : l'attaquant de pointe. Vitinha, titulaire la semaine dernière contre Montpellier, retrouve le banc de touche et c'est Alexis Sanchez qui devrait être titularisé. Le Chilien sera épaulé par les ailiers que sont Under et Guendouzi.

Le onze de départ de l'OM

Pau Lopez ; Gigot, Balerdi, Kolasinac ; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares ; Under, Alexis Sanchez, Guendouzi.