Lorient – Marseille : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lorient-OM.

L'OM voyage en première classe

Si l'OM (3e avec 60 points) souffre depuis plusieurs semaines au Vélodrome, en revanche, à l'extérieur, les hommes d'Igor Tudor sont performants. L'OM est ainsi la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur (11 victoires, 2 nuls et une seule défaite).

L'OM va tenter de prolonger sa belle série loin du Vélodrome face au FC Lorient (10e avec 44 points), une équipe contre laquelle elle enchaîne les victoires depuis plusieurs saisons et qui a déjà perdu quatre fois sur ses terres depuis le début du championnat.

Date, horaire et lieu de Lorient-Marseille

Date Dimanche 9 avril 2023 Ville Lorient (France) Stade Stade du Moustoir - Yves Allainmat Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition 30e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Willy Delajod (France)

Sur quelle chaîne voir le match Lorient-Marseille ?

En France, la rencontre entre le FC Lorient et l'Olympique de Marseille sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lorient-Marseille

En France, il sera de possible de voir le match Lorient-Marseille en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lorient-Marseille

C'est un FC Lorient décimé par les blessures qui va défier l'OM. Julien Laporte (réathlétisation), Gédéon Kalulu (reprise), Enzo Le Fée (cuisse) et Théo Le Bris (adducteurs). A cela, il faut ajouter les suspensions de Laurent Abergel et d'Igor Silva !

Au rayon des bonnes nouvelles, Romain Faivre (rhume) a fait son retour à l'entraînement et le gardien Yvon Movogo pourrait être appelé dans le groupe après sa longue blessure.

« Il a effectué une semaine complète. On a un gardien, Mannone, qui assure, mais le travail réalisé par Yvon Mvogo, cette semaine, est satisfaisant au niveau de la régénération et de la récupération », a confié Régis Le Bris, le coach des Merlus.

De son côté, l'OM enregistre le retour de Leonardo Balerdi après deux matches de suspension. Igor Tudor sera en revanche privé d'Amine Harit et d'Azzedine Ounahi, tous deux blessés.

L'équipe probable de Lorient : Mannone ou Mvogo - Yongwa, Talbi, Meïté, Le Goff - Makengo - Faivre, Aouchiche, Ponceau, Cathline - Dieng. L'équipe probable de Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac ou Balerdi - Clauss ou Kaboré, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Malinovski – Sanchez.

Les statistiques à connaître avant Lorient-Marseille

● Lorient reste sur 7 défaites face à Marseille en Ligue 1, sa 2e plus longue série de revers face à un même adversaire dans l'élite derrière les 10 enregistrés face à Paris entre mai 2013 et décembre 2020. Marseille est d'ailleurs l'équipe contre laquelle les Merlus ont le plus souvent connu la défaite en L1 (18).

● Lorient n'a remporté que 2 de ses 15 réceptions de Marseille en Ligue 1 (4 nuls, 9 défaites) : en mars 2007 (2-1) et en avril 2012 (2-1). Les Merlus n'ont glané que 0.67 point par match contre l'OM à domicile en L1, moins que face à tout autre adversaire.

● Malgré sa défaite à Lille (1-3), Lorient affiche avec 44 points son meilleur total après 29 matches d'une saison de Ligue 1. C'est plus de points que sur l'ensemble de ses 2 premiers exercices depuis sa remontée dans l'élite (42 en 2020-2021, 36 en 2021-2022).

● L'OM occupe la 3e place de Ligue 1 malgré 60 points après 29 matches. Seules 2 équipes ont également figuré hors des 2 premières positions malgré un tel total à ce stade (en comptant 3 points pour une victoire), il s'agit de Nice en 2016-2017 (3e à ce stade et 3e en fin de saison) et Lyon en 2020-2021 (3e à ce stade et 4e au final).

● Lorient a remporté 3 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n'avoir gagné aucun des 5 précédents (2 nuls, 3 défaites).

● L'OM a remporté chacun de ses 8 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1. Seule une équipe est parvenue à faire mieux dans l'histoire de l'élite : l'OM lui-même entre février et août 2009 (9).

● L'OM est l'équipe qui a effectué le plus de récupérations hautes en Ligue 1 en 2023 (144), tandis que Lorient est celle qui a tenté le moins de tirs à la suite d'une telle situation cette année (5).

● Le milieu de Lorient Romain Faivre a été impliqué dans 3 buts contre Marseille en Ligue 1 (2 buts, 1 assist), ne faisant mieux contre aucune autre équipe de l'élite.

● Lorient n'a gagné aucun de ses 8 matches disputés sans Laurent Abergel, suspendu pour cette rencontre, en Ligue 1 cette saison (4 nuls, 4 défaites). En présence du milieu formé à Marseille, les Merlus se sont imposés à 12 reprises pour 4 nuls et 5 revers en L1 2022-2023.

● Bartug Elmaz, milieu de terrain de l'OM, est le joueur de champ qui est apparu le plus souvent sur une feuille de match en Ligue 1 cette saison sans jamais disputer la moindre minute de jeu (14 présences, dont 13 lors des 14 derniers matches de l'OM).

