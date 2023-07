Comment Pep Guardiola a fait pleurer Gabriel Jesus

Gabriel Jesus a déclaré qu'il avait décidé de quitter Manchester City lorsque l'entraîneur Pep Guardiola l'avait fait pleurer

L'international brésilien a travaillé sous les ordres de Guardiola pendant cinq ans au stade Etihad avant de rejoindre Arsenal l'été dernier, un transfert qui lui a permis de se sentir "libre".

S'exprimant dans le podcast "Denilson show", Jesus a déclaré que le tournant de sa carrière à City s'est produit lors du match à domicile contre le Paris Saint-Germain en novembre 2021, lorsqu'il a été nommé sur le banc de touche.

"Il y a eu un match de Ligue des champions, le PSG, à domicile, au cours duquel il a mis [Oleksandr] Zinchenko en faux 9. C'est un truc de fou", a déclaré Jesus. "La veille, il n'avait même pas utilisé [Zinchenko] à l'entraînement, il m'avait mis en tant qu'attaquant. ... Zinchenko a même plaisanté avec moi : Ce jour-là, je me suis senti mal pour toi".

Gabriel Jesus a travaillé sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City pendant cinq ans. Photo par Catherine Ivill/Getty Images

"Deux heures avant le match, il y a une discussion d'équipe, l'équipe mange, se repose pendant 30 minutes et va au match. Il nous a parlé de l'équipe, je n'ai même pas mangé. Je suis allée directement dans la chambre, en pleurant, j'ai appelé ma mère pour parler : Je veux partir. Je rentre à la maison, parce qu'il a mis [Zinchenko] et il ne m'a pas mis. Il a mis un arrière gauche. Je suis devenu fou".

Jesus a remplacé Zinchenko en seconde période et a été à l'origine de l'égalisation avant d'inscrire le but de la victoire en fin de match pour permettre à City de s'imposer 2-1.

"Je ne me suis pas échauffé", a ajouté Jésus. "Je me suis senti mal. Cinq minutes après que [Kylian] Mbappé a marqué le but du 1-0, [Guardiola] m'a appelé. J'ai donné une passe décisive et j'ai marqué ; nous avons renversé la situation 2-1.Lors du match suivant [en Ligue des champions] [victoire 2-1 au RB Leipzig], je pensais que j'allais jouer et je n'ai pas joué.

"Il y a eu beaucoup de cela avec lui [Guardiola], et ce n'est pas facile.Mais un [joueur] évolue.C'est vraiment difficile.C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne voulais plus rester. Et j'ai décidé de partir.