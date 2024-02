Comment Messi a converti Lebron James

LeBron James, superstar de la NBA, estime que l'arrivée du "GOAT" Lionel Messi dans la MLS a eu un impact "qui a changé la donne" pour les États-Unis

L'icône du sport s'est assurée d'assister aux débuts de Messi à Miami contre Cruz Azul dans le cadre de la Coupe des ligues en juillet 2023. James a passé un moment inoubliable dans les tribunes lorsque Messi a marqué un coup franc magistral à la dernière minute du temps additionnel pour assurer une victoire mémorable aux Herons. Après le match, la légende du basket-ball s'est approchée de Messi et a embrassé le recordman du Ballon d'Or pour lui souhaiter chaleureusement la bienvenue aux États-Unis.

Le joueur des Lakers semble s'intéresser de près au football depuis l'arrivée de Messi et a insisté sur le fait que l'arrivée du vainqueur de la Coupe du monde 2022 sera déterminante pour inciter les fans de la nouvelle génération à se lancer dans ce sport.

Lebron valide Messi

"Voir Messi, le plus grand joueur de football, honorer la MLS de sa présence change complètement la donne pour nous", a-t-il déclaré lors d'une conversation avec Dave McMenamin d'ESPN. "Son arrivée ne fait pas qu'élever la ligue, elle inspire aussi une nouvelle génération de fans de football dans notre pays. Il faut un dévouement, une éthique de travail et un talent inégalés pour réaliser ce que Messi a fait, et je n'ai que du respect et de l'admiration pour lui. Je lui souhaite le meilleur."

Bien que Messi soit respecté et admiré dans le monde entier par ses millions de fans, il a essuyé les foudres de supporters mécontents en Extrême-Orient après avoir manqué le match amical de l'Inter Miami à Hong Kong dimanche. Le grand joueur de tous les temps s'est tourné vers le Japon pour sa prochaine mission et a accusé la "malchance" d'avoir manqué le match amical en raison d'une blessure.

Messi ne sait pas s'il sera suffisamment en forme pour participer au match contre le Vissel Kobe mercredi. Il s'agit du dernier match amical d'une tournée internationale qui l'a mené du Salvador au Japon en passant par le Moyen-Orient. À leur retour aux États-Unis, ils disputeront un autre match amical contre les Newell's Old Boys, le premier club de Messi, avant d'entamer la campagne 2024 de la MLS à domicile contre le Real Salt Lake le 21 février.