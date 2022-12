Comment le PSG gère le départ de Jean-Claude Blanc vers Ineos ?

Depuis l'été dernier, Paris a acté le départ de son directeur général mais souhaite procédé à une transition en douceur.

Au PSG, la période de Noël réserve souvent des surprises. Deux ans après le licenciement de Thomas Tuchel dans la nuit du 23 au 24 décembre et la nomination de Mauricio Pochettino dans la foulée, le club de la capitale a fait lundi soir une annonce d'envergure.





Comme révélé par L'Equipe et confirmé dans la foulée par Paris via un communiqué, Jean-Claude Blanc va quitter son poste de directeur général pour prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe Ineos et de sa branche sportive présente dans l'athlétisme, le cyclisme, la formule 1, la voile et bien évidemment le football.





Mais contrairement au départ fracassant de Tuchel en 2020, le PSG et son DG ont savamment organisé depuis l'été cette sortie qui ne sera pas immédiate. En effet, l'ancien patron de Roland-Garros pourrait selon nos informations quitter le navire parisien au cours du second trimestre 2023 et peut-être même rester jusqu'à la fin de saison.

Pour ce poste-clef au sein de son organigramme, Paris s'est entendu avec Jean-Claude pour assurer la passation avec le futur directeur général. Et cela pourrait prendre du temps. D'abord parce que l'ancien directeur général gère ou a géré un grand nombre de dossiers au sein du club.

Un remplaçant extérieur au club

La rénovation du Parc en 2014-2015 et la création de 3000 places supplémentaires avec hospitalité, c'est lui . Le chantier du nouveau centre d'entraînement c'est lui. La définition de la et de la développement de la marque PSG, c'est lui. La maximisation des revenus parisiens, c'est lui. La présentation du projet parisien aux joueurs comme Neymar ou Messi, c'est encore lui.





Autant dire, Paris perd l'un de ses piliers. Arrivé en 2011 sous l'impulsion de Leonardo qui l'avait croisé à plusieurs reprises en Italie alors qu'il était le président de la Juventus, le Savoyard fait l'unanimité. Et les critiques à son égard sont rares, voire inexistantes.





Le champion de France perd donc un poids lourd et veut donc prendre son temps pour faire le bon choix. Selon nos informations, le successeur de Blanc ne sera pas choisi en interne mais bien à l'extérieur. Et les candidats se comptent désormais sur les doigts d'une main.