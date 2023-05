Claude Makélélé charge son ancien club pour son traitement de Messi : « À cause du PSG, plus aucune star ne viendra en Ligue 1 »

Très remonté contre son ancien club, Claude Makélélé s'en est vertement pris au PSG pour son traitement de l'affaire Messi. Explications.

On l'appelle l'affaire Messi et elle fait énormément parler depuis plusieurs semaines déjà. Ce fameux départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite sans prévenir le PSG qui l'attendait sur le terrain d'entraînement après la défaite du club parisien contre Lorient. Une situation qui avait poussé le club parisien à sanctionner sa star argentine en le suspendant provisoirement en plus de lui assigner une amende, poussant la Pulga à s'excuser publiquement dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Ce vendredi, c'était au tour de Claude Makélélé de s'en mêler et il a particulièrement chargé son ancien club.

Makélélé charge le PSG, Mavuba enchaîne

Concerné par l'affaire Messi, lui le grand joueur passé par le PSG, Claude Makélélé a dénoncé la gestion de son ancien club dans les colonnes du Parisien, pouvant faire fuir les stars du championnat français : « Ça s’est passé avec Ronaldo à Manchester United, maintenant, ça se passe avec Messi. C’est dommage, car c’est faire comprendre à ce genre de joueurs de ne plus venir dans ce championnat. Ça serait dommage de perdre ce genre de joueurs, qui donnent plaisir à voir. »

Une pensée partagée par Rio Mavuba, ancien capitaine du LOSC : « Je ne vois pas comment toute cette histoire n’aurait pas un impact sur l’image de la Ligue 1 à l’étranger, explique l’ancien capitaine du Losc. Attention, il ne s’agit pas de tout pardonner à Messi, loin de là. Mais tout cela aurait pu se régler en interne. Entre la lourdeur de la sanction et les sifflets qui ont suivi, on doit passer pour des gens qui ne connaissent rien au foot, ni au respect. »