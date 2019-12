Clasico, Valverde appelle au calme

Dans un contexte politique tendu, Ernesto Valverde a appelé au calme ce mardi, à la veille du Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

Ernesto Valverde s'est exprimé au sujet des mobilisations à Barcelone en soutien aux dirigeants indépendantistes catalans condamnés à des peines de prison pour leur tentative de sécession en 2017. Des évènements qui avaient poussé la Ligue espagnole à reporter le Clasico de mercredi.

« Demain, les gens pourront assister au match de manière libre. C'est tout ce que l'on demande : qu'il y ait du respect pour tout le monde. Le football doit être ouvert à tous », a exigé l'entraîneur du club catalan en conférence de presse.

« On est au courant de ce qu'il se passe. Mais on est habitués à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires autour de nos matches. Particulièrement celui-ci. On sait ce qu'il se dit, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le match. Le reste... », a ajouté le coach du Barça devant les médias.