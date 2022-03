Du Clasico à la Seleção : la folle semaine de Vinicius

Par Jorge C. Picón – Vinicius ne participera pas à la rencontre du Brésil en Bolivie qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, le joueur a été autorisé par son sélectionneur, Tite, a retourné dans son club, afin de préparer au mieux le match face au Celta Vigo (samedi 2 avril, à 18h30) puis le choc contre Chelsea en Ligue des champions (mercredi 6 avril, à 21h00).

Vendredi, lors du match Brésil-Chili (4-0), Vinicus en a profité pour inscrire son premier but international d'une jolie frappe croisée juste avant le retour aux vestiaires. Le joueur a même été ovationné par le public du Maracanã qui n'a pas oublié qu'il est un ancien du Flamengo, un des clubs résidents de la mythique enceinte brésilienne.

Vinicius s'impose d'ailleurs de plus en plus comme un élément incontournable des Auriverde (il totalise désormais 12 sélections) et ses progrès, tant en club qu'en sélection, sont remarquables. Au Real, il combine de mieux en mieux avec ses partenaires et sur le plan défensif, il fournit beaucoup plus d'efforts. Bien évidemment, en tant qu'ailier gauche, c'est offensivement qu'il brille de mille feux : il a déjà inscrit 17 buts en 39 matches et délivré 14 passes décisives. Il est impliqué sur un but toutes les 106 minutes et il faut ajouter à ça sa science du dribble qui lui permet de perforer les défenses adverses.

Si la saison de Vinicius est déjà une réussite, elle peut devenir magnifique avec les échéances qui attendent le Real Madrid. Partenaire le plus fiable de Karim Benzema, le duo s'apprêtent à défier le Celta Vigo en Liga et doit reprendre sa marche en avant après la claque reçue lors du Clasico (4-0) juste avant la trêve internationale. Mais c'est surtout en Ligue des champions, face au tenant du titre, Chelsea, que le Real Madrid compte sur le Brésilien.

Car si le titre de champion d'Espagne semble promis au Real (le club compte 9 points d'avance sur le FC Séville, son dauphin, après 29 journées), la conquête de la Ligue des champions s'annonce plus ardue. Le prestigieux trophée européen échappe d'ailleurs aux Madrilènes depuis 2018.

Mais à Madrid, au-delà de la reconquête du graal européen, c'est l'avenir de Vinicius qui l'une des priorités des dirigeants : ils ont déjà demandé à son entourage de se réunir l'été prochain afin de prolonger le Brésilien pour de nombreuses années avec une importante revalorisation salariale.

Des négociations sont déjà en cours et les deux parties attendent simplement la fin de saison pour une officialisation en bonne et due forme.

Traduction et adaptation par Xavier Béal