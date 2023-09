Clash Osimhen - Naples, la décision radicale

Les relations entre Victor Osimhen et Naples ne sont plus au beau fixe. L’attaquant nigérian a pris une décision radicale pour son avenir.

Entre Naples et Victor Osimhen, plus rien ne va. Le torchon brûle à un degré supérieur. Le divorce entre les deux parties semble plus que jamais être proche depuis mardi soir. En effet, le club a publié une vidéo du Super Eagle sur le réseau social TikTok, qui a été très mal appréciée par le joueur et les amoureux du cuir rond.

La bévue de Naples

Tout ce qu’aurait voulu faire Victor Osimhen en ce moment : quitter Naples pour aller faire ses preuves ailleurs. Mais le football étant une organisation, l’attaquant nigérian devra faire preuve de patience pour pouvoir réaliser ce souhait. Car après avoir vécu un moment compliqué avec son entraîneur Rudi Garcia, Osimhen et son club ne parlent plus d’une même voix depuis mardi.

En effet, dans l'après-midi, le club italien a publié une vidéo du penalty manqué de Victor Osimhen contre Bologne (0-0) sur TikTok mettant en vedette le Nigérian. La vidéo a cependant littéralement rendu furieux le joueur et son entourage. Dans ladite vidéo, l’on pouvait voir le Nigérian faire un geste d’humeur après son penalty manqué. Un geste de la part du club, qui montre qu’il se moque de son attaquant grâce à qui il a pu être sacré champion d’Italie la saison dernière.

Le clan Osimhen très furieux, le joueur non plus

Farouchement critiqué après la vidéo publiée sur TikTok, Naples a fini par supprimer le contenu. Malheureusement, le mal est déjà fait. L’entourage du joueur est rapidement monté au créneau pour recadrer le club italien et menace d’amener l’affaire devant la justice. L’agent du joueur, Roberto Calenda, a été très ferme sur le fait avec un commentaire très dur.

« Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique puis, tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et s'ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre procès médiatiques et fausses nouvelles. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger », a écrit l’agent de Victor Osimhen sur son compte X (anciennement Twitter).

Touché dans sa peau après le geste humiliant de Naples, Victor Osimhen, même sans s’exprimer, a eu des réactions. En effet, l’attaquant de 24 ans a supprimé de son compte Instagram pratiquement toutes les photos où il apparaît sous le maillot de Naples. A en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, le joueur aurait même arrêté de suivre Naples sur les réseaux sociaux. Le média souligne qu’un départ au mercato d’hiver voire l’été prochain n’est pas à négliger. Alors que le club devrait le prolonger depuis, cela n’est jamais arrivé pour le joueur sous contrat jusqu’en 2025 avec Naples.

Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Le malheur de l’un fait le bonheur des autres, a-t-on coutume de dire. C’est ce que cela pourrait être dans le cas échéant. Approché par plusieurs cadors européens cet été, Naples, qui a tant clamé la prolongation de son attaquant, a fini par recaler tous les prétendants de son Nigérian.

Le Paris Saint-Germain étant l’un des prétendants très sérieux de Victor Osimhen cet été, a fini par s’offrir les services de Gonçalo Ramos à qui il a laissé le numéro 9 du club. Mais vu la situation actuelle du Nigérian, le club francilien pourrait se positionner, lui qui pourrait perdre Kylian Mbappé l’été prochain en faveur du Real Madrid. Faut-il noter que Chelsea, Manchester United, Bayern Munich et aussi les clubs saoudiens sont également intéressés par le profil de Victor Osimhen.