Trop cher pour le PSG ? Le prix de Osimhen dévoilé

Paris a reçu un coup dur dans sa quête de Victor Osimhen, le président de Naples ayant laissé entendre qu'il coûterait 200ME.

L'attaquant a été lié à plusieurs grandes équipes après sa saison prolifique avec les champions de Serie A. United, Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se sont tous montrés intéressés par l'international nigérian, mais le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, estime que les champions de France sont les seuls à pouvoir se permettre de l'acheter cet été.

"Le seul club qui pourrait s'offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain. Si [le président du PSG] Nasser Al-Khelaifi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros (170 millions de livres sterling/220 millions de dollars), nous attendrons et nous verrons ce qui se passera. Personnellement, je pense que Victor restera ici", a-t-il déclaré à Sport Mediaset.

United a jeté son dévolu sur le joueur de 24 ans alors qu'il cherche à recruter un nouvel attaquant. Harry Kane était leur option favorite pour renforcer leur attaque, mais Tottenham est déterminé à le garder au moins une année de plus. United n'a pas réussi à convaincre les Spurs de le laisser partir et il semble qu'ils se heurteront à un obstacle similaire lorsqu'il s'agira d'attirer Osimhen à Old Trafford.