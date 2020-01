Ciro Immobile talonne Lionel Messi et se positionne pour le Soulier d'Or

Ciro Immobile continue de marcher sur l’eau dans le championnat italien. Le brillant attaquant de la de Rome est actuellement le meilleur réalisateur dans les cinq grands championnats européens (23 buts). Un statut qu’il a conforté ce samedi en inscrivant un triplé lors du large succès des Biancocelesti face à la .

Sur les trois dernières saisons, il en est à 67 pions. Un chiffre impressionnant, et ce qui l’est plus encore c’est le nombre de fois où il a mis deux buts ou plus dans un seul match. Depuis 2017, il l’a fait à dix-huit reprises. Seul Lionel Messi peut se targuer d’avoir été plus performant dans ce domaine (21 matches à 2 buts ou plus).

18 - Only Lionel Messi (21) has scored 2+ goals in more matches than Ciro #Immobile (18) in the last three seasons in the Top-5 European Leagues (since 2017/18). CiRock.#LazioSampdoria pic.twitter.com/sj17Nxc0SS