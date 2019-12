Barça, encore un record pour Leo Messi

Lionel Messi a profité de la venue du Deportuivo Alaves pour soigner ses stats avec le Barça ce samedi.



Lionel Messi a failli terminer l'année civile avec moins de cinquante buts, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois au cours de cette dernière décennie (en 2013, 45 buts).

Mais avec 20 minutes à jouer contre Alavés au Camp Nou samedi, la superstar argentine a finalement trouvé le fond des filets adverses pour porter le score à 3-1 en faveur de Barcelone.

Le but de Messi était son 50e de l'année, ce qui signifie que l'attaquant de 31 ans a maintenant marqué 50 buts ou plus en club et en sélection au cours de neuf des dix dernières années.

Cinq minutes plus tard, Luis Suarez a marqué lui aussi pour offrir au club Blaugrana une victoire 4-1 qui lui permet de se retrouver trois points devant le au classement.

Cependant, les merengue ont un match en retard qu'ils joueront face à l' dimanche.