Cinq records qui embellissent l’exploit du Maroc

Le Maroc a réussi l’incroyable pari d’atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Une performance majuscule illustrée en cinq chiffres.

C’est fait ! Le Maroc a accédé en demi-finale de la plus belle des compétitions. Alors qu’on ne les donnait guère favoris, les Lions de l’Atlas ont réussi l’incroyable exploit d’atteindre le dernier carré du Mondial qatari. Après avoir écarté la Belgique et éliminé l’Espagne, les hommes de Walid Regragui ont réussi à tomber le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une performance exceptionnelle qui se résume en cinq records.

Première nation africaine à atteindre les demies d’une Coupe du Monde

Jamais une sélection africaine ne s’est invitée dans le dernier carré du tournoi planétaire (en 21 éditions). Le Ghana, le Sénégal et le Camerounais s’y sont rapprochés, mais ont échoué de justesse. A présent, c’est chose faite. Les Marocains ont donc écrit l’histoire de leur continent. Et aussi du monde arabe. Un accomplissement retentissant et qui n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un parcours héroïque et réussi dans des circonstances compliquées. Une vraie épopée. A noter aussi qu’il n’y a plus eu de sélection hors Europe ou Amérique du Sud à jouer les demies du Mondial depuis la Corée du Sud en 2002.

Aucun but encaissé de la part d’un joueur adverse

Le point fort du Maroc c’est sa solidité. De l’avis de tous les observateurs, cette sélection a bâti son exploit en se basant sur une arrière base hermétique. Dans ce Mondial, ils se sont fait surprendre une seule fois et c’était sur un but contre son camp de Nayef Aguerd face au Canada. Autrement, la dernière ligne est restée infranchissable en 480 minutes. Sous la coupe de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas n’ont d’ailleurs toujours pas pris aucun but de la part d’un joueur adverse (en neuf matches).

Aucune défaite concédée face à 4 des 12 meilleures nations au monde

Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde. Un stade qu’ils ont atteint en battant ou en résistant aux meilleures équipes du circuit. En effet, quatre des cinq nations qu’ils ont affrontées figurent dans le Top 12 du classement FIFA. Ils ont fait match nul contre la Croatie (12e), avant de battre la Belgique (2e) puis de surprendre l’Espagne (7e) et en terminant par un succès contre le Portugal (9e). On a connu des parcours demi-finalistes beaucoup moins glorieux que celui-là.

Une tonne de blessés, un seul joueur a disputé l’intégralité des matches

Le parcours du Maroc a été tout sauf un long fleuve tranquille. Les Lions de l’Atlas sont allés au bout d’eux-mêmes et en puisant dans leurs retranchements. Tout au long de ce Mondial, ils ont été pénalisés par plusieurs défections. L’infirmerie était toujours pleine et ils n’ont jamais pu aligner le même onze d’un match à l’autre. Face au Portugal, ils étaient d’ailleurs privés d’Aguerd et de Mazraoui. En cours de rencontre, Romain Saiss, le capitaine, a aussi dû sortir à cause d’un problème à la cuisse. Sur les cinq parties disputées jusque-là, il n’y a qu’un seul joueur qui a disputé l’intégralité des rencontres, en la personne de Sofyan Amrabat.

En-Nesyri, meilleur buteur marocain en Coupe du Monde

Le héros du jour face au Portugal c’est Youssef En Nesyri. L’attaquant de Séville a débloqué la situation en fin de première période d’un magnifique coup de tête. Cette réalisation, c’est sa 3e en phase finale de Coupe du Monde. Il en avait mis une contre le Canada, et aussi face à l’Espagne il y a quatre ans. Il devient le meilleur buteur marocain dans cette compétition devant Salaheddine Bassir et Abderrazak Khairi.