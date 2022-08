Le coach du PSG s'est exprimé en conférence de presse suite au succès face à Clermont.





Vous avez gardé cette intensité tout au long de la rencontre, est-ce cela votre satisfaction de la soirée ?







Cela fait partie des satisfactions. La manière dont on a maintenu le rythme et voulu mettre de l’intensité pour récupérer le ballon le plus vite possible quelque soit la zone où se trouvait le porteur de balle. Il y a eu beaucoup de réactions à la perte, j’insiste sur cela, j’en parle beaucoup avec les joueurs. Que ce soit contre Nantes, la semaine dernière ou ce soir, je suis vraiment satisfait sur ce point-là.













On a l’impression que les joueurs prennent du plaisir. Est-ce que c’est ça le plus important ?







Le football est un jeu et quand on joue, on doit prendre du plaisir. Il ne peut être présent que si tout le monde joue à l’unisson et fait des efforts les uns pour les autres. Il y a la manière dont on attaque et la qualité individuelle de ces grands joueurs mais il y a cette volonté de travailler tous ensemble, de montrer dans des moments charnières dans un match que l’on est présent. Quand vous avez cette capacité de jouer les uns pour les autres mais aussi de faire les compensations, il y a cette notion de plaisir qui est là. C’est quelque chose que l’on doit toujours travailler, toujours avoir en tête dans le football, peu importe les matchs, le score







Au-delà de son but superbe, Lionel Messi a décroché, distribué les ballons. C’est dans rôle que vous voulez le voir jouer ?

Nous avons échangé pendant le séjour au Japon pour faire en sorte qu’il puisse être performant tout le temps. Leo a un sens tactique très aiguisé et très clair. Il voit vite où il doit se mettre. La manière dont il défend, dont il se positionne pour joueur avec les uns ou les autres. Il est dans un zone qu’il aime et où il aime jouer avec les joueurs qui sont autour.













Sur ce cinquième but, on se dit qu’après toutes ces années, il arrive encore à nous surprendre. Partagez-vous cet avis ?

Surpris de son geste non. Evidemment, j’ai apprécié le but. Vous savez, Leo ça fait 17 ans qu’il joue au plus haut niveau. Il a eu une saison plus compliquée la saison dernière, il fallait s’adapter mais toutes les saison précédentes il est à au moins de 30 buts. A partir du moment où il a une préparation normale, qu’il a ses repères au niveau familial mais aussi dans son club et son équipe, il n'y a aucune raison qu’il ne fasse pas une bonne saison.







De nouveaux joueurs sont partis rejoindre le second groupe d’entraînement comme Idrissa Gueye. Est-ce que cela va s’inscrire dans la durée ?

Il y a ce que nous permet de faire le droit du travail mais aussi cette période du mercato, à savoir scinder le groupe en deux si on en ressent le besoin. Nous pouvons le faire jusqu’à la clôture du mercato. Les joueurs qui sont dans la session de l’après-midi savent exactement ce qu’il en est de leur situation. Ce sont des joueurs professionnels, ce n’est pas facile pour eux mais on verra s’ils arrivent à trouver un projet qui leur convient.







Depuis un mois que vous êtes à la tête de l’équipe, certains joueurs dont le futur était incertain ont-ils marqué des points à l’image de Pablo Sarabia ?







Pablo a beaucoup joué de la par la suspension de Kylian Mbappé pour le Trophée des champions. Il a donc eu un temps de jeu assez élevé pour trouver la meilleure animation offensive pour le match contre Nantes. Et au final, Kylian est absent aujourd’hui en raison d’une petite gêne musculaire, cela permet encore à Pablo de montrer que c’est un joueur important qui est dans le juste équilibre et est clairvoyant dans le jeu.