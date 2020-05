Chiellini et Balotelli ont fait la paix

Giorgio Chiellini et Mario Balotelli ont mis leurs différends de côté pour se réconcilier grâce à une émission italienne.

Giorgio Chiellini et Mario Balotelli ont fait la paix après s'être crêpés le chignon par déclarations interposées dans les médias.

La réponse de Balotelli à Chiellini : "Tu ne t'es jamais comporté comme un homme"

L’émission "Le Iene" s’est a rendu visite à Balotelli à son domicile pour lui faire signer un maillot et faire enfin la paix. "Même si tu m’as poignardé dans le dos de façon inattendue, je t’aime toujours", a écrit l’ancien joueur de l'OM au défenseur piémontais.

Ce dernier a réagi en s'excusant : "Mario, je ne savais pas si je devais mettre ça dans le livre, mais ne pas en parler me semblait un peu hypocrite. Il y a eu des désaccords entre nous. Je suis désolé, mais je devais en parler, Mario, je t’aurais écrit dans quelques temps. Je te le dirai en personne plus tard. J’ai beaucoup appris de mes erreurs, et je continue de le faire, chaque jour qui passe. Je te souhaite le meilleur et j’espère te voir bientôt sur le terrain."

Tout est bien qui finit bien entre les deux anciens coéquipiers en sélection italienne donc.