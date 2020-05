La réponse de Balotelli à Chiellini : "Tu ne t'es jamais comporté comme un homme"

Mario Balotelli s'est empressé de répondre à Giorgio Chiellini, lequel a eu des mots très durs à son encontre dans son autobiographie.

Les propos de Giorgio Chiellini, rendus publics lors d'une longue interview accordée à «La Repubblica», ont, comme prévu, fait beuacoup de bruit. Le défenseur bianconero a tenu des propos blessants envers Felipe Melo et Mario Balotelli. Le capitaine de la , dans son autobiographie à paraître dans quelques jours, a analysé le comportement de l'avant-centre de Brescia: "Balotelli est une personne négative, sans respect pour le groupe. En 2013, lors de la contre le , il ne nous a pas du tout aidés. Il méritait des claques. Quelqu'un a dit qu'il faisait partie des cinq meilleurs joueurs au monde, mais moi je ne pense même pas qu'il peut être dans le top dix ou vingt ".

Balotelli n'a pas manqué de lui répondre, à travers une publication sur sa story Instagram.Il a été particulièrement offensif en lâchant : "Au moins, j'ai la sincérité et le courage de dire des choses en face. Depuis 2013, tu as eu de nombreuses occasions de le faire, de te comporter comme un vrai homme, mais tu ne l'as pas fait. Qui sait ce que tu diras un jour de tes coéquipiers d'aujourd'hui, drôle de capitaine. Si cela signifie être champion, je préfère ne pas l'être. Et je n'ai jamais manqué de respect envers le maillot bleu."

Super Mario n'aime pas être provoqué et sa réponse ne s'est donc pas fait attendre. La guerre des mots entre les deux ne fait peut-être que commencer.