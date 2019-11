Chelsea, Zouma : "Mourinho m'a ouvert les portes de l'Angleterre"

Kurt Zouma a rendu un très bel hommage à son ancien "Gaffer" à Chelsea, José Mourinho.

Kurt Zouma a beaucoup appris de Mourinho et apprend encore énormément de Frank Lampard. Dans un entretien à Football à paraître mardi, le défenseur français rend un hommage appuyé à ses deux managers :

«C'est Mourinho qui m'ouvre les portes de l' . Je n'ai que 19 ans quand j'arrive là-bas. C'est jeune. C'est aussi lui qui me donne confiance en me faisant jouer des gros matches avec beaucoup d'intensité. C'est lui encore qui m'a montré ce qu'était le football en Angleterre. Le coach est un homme qui déteste perdre. Il m'a appris à haïr la défaite. Grâce à lui, j'ai pu m'épanouir à . Il m'a donné beaucoup de choses et m'a énormément appris. Je le remercie.», a analysé le défenseur des Blues dans FF au sujet du Special One avant d'évoquer Frank Lampard.

«C'est un coach qui est vraiment très proche de nous. Ça se voit qu'il était encore joueur récemment. Il nous parle beaucoup, participe beaucoup aux entraînements. Quand on travaille défensivement sur les corners, c'est lui qui les tire tous. Vous devriez voir la précision qu'il a... C'est incroyable. Il a tellement de qualités avec ses pieds. Il fait aussi les toros avec nous. Je peux vous assurer qu'il ne va presque jamais au milieu. Il est encore très fort.», a aussi compliementé Zouma.