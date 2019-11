PSG, Mbappé : "Le Ballon d'Or ? Je ne le mérite pas"

Kylian Mbappé a été sondé sur la question du Ballon d'Or par Ouest France. Il ne se fait pas d'illusions...

Dans un entretien accordé à Ouest- , Kylian Mbappé est revenu sur la course au Ballon d'Or, s'estimant loin de la première place pour le classement 2019 en se considérant "lucide".

« Cette année? Il faut être lucide, je ne le mérite pas. Il y a des joueurs qui ont fait plus. Avec le PSG, déjà, on n'a pas gagné tous les titres nationaux, en , on a déçu. Après, c'est sûr qu'au niveau individuel, j'ai gagné pas mal de trophées, mais le football ne se joue pas tout seul et il faut accepter! J'ai encore le temps de le gagner, je ne suis pas pressé, ce n'est pas quelque chose qui me hante. », a estimé l'attaquant parisien dans les pages du quotidien régional.

Le champion du monde 2018 avec les Bleus admet même qu'il ne se « mettrait pas sur le podium », tout en glissant le nom de quatre favoris : Van Dijk, Mané, Messi et Ronaldo.

Mbappé concède également volontiers qu'il a encore beaucoup à apprendre dans la gestion de son physique : « Ma blessure m'est tombée dessus comme ça, mais j'ai peut-être fait des erreurs, que je n'ai vues qu'après coup. Lesquelles ? J'ai trop joué à certains moments, je me suis moins reposé, je n'ai pas suffisamment été dans la gestion et je l'ai payé cash. […] J'ai appris à patienter, notamment. J'ai eu des complications avec la cicatrice, qui ont un peu retardé mon retour. Mais maintenant, c'est derrière moi. »