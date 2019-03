Chelsea-Wolverhampton 1-1, Hazard évite la défaite aux Blues

30e journée de Premier League

Chelsea-Wolverhampton : 1-1

Buts : Hazard (92e); Jimenez (56e)

En accueillant Wolverhampton cet après-midi à Stamford Brige, quelques heures avant le duel entre Arsenal et Man United, les deux formations qui le précèdent directement au tableau général, Chelsea comptait s'imposer et réaliser ainsi une excellente opération. Pari manqué. Face aux Wolves, les Blues n'ont pu faire mieux que match nul. Et, ils auraient même pu s'incliner si Eden Hazard n'était pas là pour sauver les meubles juste avant le gong.

L'article continue ci-dessous

Alors qu'on disputait la 92e minute de jeu, l'ailier belge a sauvé la mise aux siens en plaçant une remarquable frappe croisée à l'entrée de la surface, en conclusion d'un joli numéro individuel. Une réalisation d'une très grande importance, et qui permettra peut-être aussi à Maurizio Sarri d'échapper au limogeage.

50 – Eden Hazard has now scored 50 Premier League goals at Stamford Bridge; only Man Utd (5) have had more players score 50+ home goals in the competition than @ChelseaFC (also Lampard and Drogba). Exclusive. #CHEWOL pic.twitter.com/e1eXTmCGRN