Chelsea-West Ham 0-1, Chelsea s'incline malgré Giroud

Chelsea recevait West Ham pour le compte de la 14e journée de Premier League ce samedi avec Olivier Giroud titulaire.

Olivier Giroud était enfin titulaire dans ce derby londonien en forme de piège pour . Et si a eu des opportunités dans le premier acte, c'est Chelsea qui a dominé les 45 premières minutes.

Barcelone - Ce que Messi a dit à ses coéquipiers à la mi-temps à Liverpool

Mais c'est en début de seconde période que la situation se débloque dans ce derby et pas en faveur des Blues. Bien servi dans la surface de Chelsea, Cresswell dribble Palmieri avant d'enrouler le cuir dans le petit filet droit de Kepa pour le 0-1.

L'article continue ci-dessous

Chelsea tente de réagir, mais West Ham ne se laisse pas faire. Kurt Zouma rate totalement sa tête au deuxième poteau et permet à Michall Antonio de marquer le deuxième but des Hammers à 25 minutes du terme. Néanmoins, ce but est refusé par la vidéo pour une main de l'attaquant sur l'action.

Chelsea se rue à l'attaque et campe devant la surface des Hammers, mais la défense des hommes de Pellegrini tient bon. Willian martèle l'arrière-garde des visiteurs de centres, mais ces derniers repoussent. Kanté sert parfaitement Pulisic dans la surface adverse, mais l'Américain dévisse sa frappe...

Au final, le club drivé par Frank Lampard ne parviendra pas à renverser la vapeur et est pris entre le marteau et l'enclume à domicile.