Barcelone - Ce que Messi a dit à ses coéquipiers à la mi-temps à Liverpool

En mai dernier le Barça sombrait à Anfield et subissait une nouvelle Remontada. Lionel Messi avait pourtant prévenu ses coéquipiers à la pause.

C'est ce que l'on appelle des propos prémonitoires. Tout le monde se souvient de cette soirée du mois de mai 2019, quand a renversé le Barça en demi-finale retour de après une lourde défaite au Camp Nou (0-3, 4-0).

We all know what happened next… pic.twitter.com/BlzVg4MLWO — B/R Football (@brfootball) November 30, 2019

Or, la saison précédente, les Blaugrana avaient déjà été éliminés après un tel retournement de situation. C'était en quarts de finale contre la Roma (4-1, 0-3). Un souvenir que n'est pas prêt d'oublier Lionel Messi, lui qui assure chaque saison faire de la C1 l'une des priorités.

Et c'est justement ce que le capitaine cule a dit à ses coéquipiers à la mi-temps à Anfield comme le rapport Bleacher Report. "Souvenez-vous que ce qu'il s'est passé à Rome est de notre faute, et celle de personne d'autre. Ne laissez pas la même chose se produire à nouveau." On connaît la suite.

Alors que les Catalans sont menés seulement 1-0 après 45 minutes de jeu, ils encaissent un doublé de Wijnaldum et un deuxième but d'Origi après le repos et disent adieu à leurs rêves de sacre. Et ce sont finalement les Reds qui soulèvent la Coupe aux grandes oreilles trois semaines plus tard contre (2-0).