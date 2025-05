Chelsea veut jouer un sale coup au Barça

Barcelone envisagerait de recruter un nouvel attaquant cet été, mais le recrutement de l'un de ses joueurs cibles pourrait s'avérer délicat

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, serait intéressé par les options de l'équipe première sur l'aile gauche lors du mercato estival. Raphinha a affiché une forme exceptionnelle cette saison, mais en l'absence de remplaçant évident, un nouveau joueur pourrait être recruté avant le début de la saison prochaine.

Luis Diaz, la préférence de Deco, semble bien parti pour rester à Liverpool, ce qui implique que d'autres noms doivent être pris en compte. L'un d'eux serait le favori du président du FC Barcelone, Joan Laporta.

L'article continue ci-dessous

Ce joueur est Rafael Leao, et même s'il constituerait un excellent ajout à l'effectif barcelonais, il est loin d'être certain que l'international portugais rejoigne la Catalogne. Chelsea et Arsenal sont également en lice, et selon CaughtOffside, des discussions sont déjà en cours avec le premier.

Chelsea est actuellement en tête, mais Arsenal surveille Leao comme une alternative à Nico Williams (Athletic Club), leur cible privilégiée au poste d'ailier gauche. Barcelone sera dans la même situation que son compatriote demi-finaliste de la Ligue des champions, et on ignore quand le club pourra se décider sur une éventuelle offre cet été.

Milan serait ouvert à la vente de Leao pour un montant d'environ 75 millions d'euros, que Chelsea est prêt à payer. En revanche, Barcelone devra réaliser des ventes importantes avant de pouvoir se permettre ce prix, compte tenu de ses problèmes financiers avérés.