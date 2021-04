Chelsea – Tuchel ne sanctionnera pas Rüdiger et Kepa après leur bagarre

Pour l'entraîneur de Chelsea, l'incident entre Rüdiger et Kepa est clos et les joueurs ne seront pas sanctionnés.

Samedi, Chelsea s'inclinait lourdement à domicile face à West Bromwich Albion (2-5) et Thomas Tuchel enregistrait son premier revers avec les Blues. Le lendemain, lors de l'entraînement, Antonio Rüdiger et Kepa Arrizabalaga se sont battus selon les révélations du Telegraph, confirmées par la suite par un joueur du club, Marcos Antonio.

Et ce mardi, lors de la conférence de presse à la veille du quart de finale de Ligue des champions entre Porto et Chelsea, Thomas Tuchel, le coach de l'équipe londonienne est revenu sur cet incident : « Ça a chauffé entre Toni et Kepa. Nous avons immédiatement calmé la situation. Nous avons été obligés d'intervenir, c'était sérieux. La réaction des joueurs n'était pas bonne mais la façon dont les gars ont géré la situation, en particulier Toni et Kepa, était incroyable et a montré le respect qu'ils ont les uns pour les autres. Ils ont réglé le problème immédiatement après l'entraînement de manière très honnête, humble et très directe. »

Si Tuchel avait exclu Rüdiger de l'entraînement après la bagarre, il a ajouté que les deux joueurs ne seront pas sanctionnés car leur différent est désormais réglé : « Cela m'a montré qu'ils ont un très bon caractère. Toni a réglé le problème directement, c'était fort et courageux de sa part. Le lendemain, il n'y avait plus rien. »