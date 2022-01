Chelsea : Tuchel en dit plus sur sa discussion avec Lukaku

Thomas Tuchel a confirmé que Romelu Lukaku est de retour dans le groupe de Chelsea après avoir été écarté des plans des Blues suite à une interview controversée avec les médias italiens.

L'attaquant belge a été écarté du match nul 2-2 contre Liverpool après avoir laissé entendre dans des commentaires à Sky Sport Italia qu'il ne voulait pas quitter l'Inter, champion de Serie A, à l'été 2021 et qu'il était frustré par le rôle qu'on lui demande de jouer dans un système tactique différent à Stamford Bridge.

Tuchel a choisi d'écarter Lukaku du groupe londonien pour un match de Premier League de haut niveau, mais il est heureux d'avoir mis les choses au clair avec son attaquant, acheté 100 millions d’euros, et envisagera de l’utiliser pour le match aller de la demi-finale de la Carabao Cup contre Tottenham, le rival londonien, mercredi.

Lukaku se sent coupable



Tuchel a déclaré aux journalistes, lorsqu'il a été interrogé sur la saga Lukaku : "Tout d'abord, nous sommes heureux d'avoir pris le temps de discuter calmement, c'est ce que nous avons fait. Il s'est excusé et il est de retour dans le groupe pour s'entraîner aujourd'hui. La chose la plus importante était de comprendre et de croire que ce n'était pas intentionnel."

"Il n'y a jamais eu le moindre comportement contre l'équipe. Ce sont des points très importants pour comprendre que ce n'est pas aussi important que ce que les gens ou vous voulez que ce soit. Le problème n'est pas non plus petit, mais suffisamment petit pour rester calme, accepter des excuses et passer à autre chose."

"Il est conscient de ce qui s'est passé et ce qu’il a créé et ressent la responsabilité de réparer tout ça, même s'il peut rester encore certaines choses. Nous sommes heureux qu'il soit notre joueur et nous allons le protéger. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il s'agit de l'équipe et de tout ce que nous faisons."

"Il est très impliqué. C'est pourquoi j'ai été si surpris. Il a marqué contre Villa, puis le match suivant, mais il était là et décisif. Je n'ai jamais eu, avant l'entretien, le moindre doute sur le fait qu'il n'était pas engagé. C'est un gars émotif, il ne se retient pas de donner son avis. Nous ne devrions pas seulement le blâmer et pointer du doigt le côté négatif de la situation, nous devons nous adapter. Il a créé un certain désordre que vous ne voulez pas, mais il n'y a aucun doute sur son engagement envers l'équipe."

Pas de départ cet hiver

Alors qu'il y a encore des questions qui planent sur Lukaku et son avenir à long terme dans l'ouest de Londres, Tuchel est confiant que l’attaquant belge ne cherchait pas à causer des problèmes dans le camp de Chelsea ou à pousser pour un autre mouvement pendant la fenêtre de janvier.

Le tacticien allemand a ajouté : "J'ai lu des citations plus difficiles à gérer les années précédentes en tant qu'entraîneur. Il n'était pas heureux, il était blessé et avait Covid, mais il veut marquer pour nous, nous faire réussir et c'est à peu près tout. Je ne vois pas de malentendu dans la communication. C'est pourquoi j'ai été surpris, et je le suis toujours. C'est notre numéro 9 et je ne peux pas en dire plus."

"L'intention était-elle de créer des problèmes ? De quitter le club ? Je ne sais pas, mettre la pression sur l'entraîneur ? Non. Bien sûr, il aurait dû être mieux informé, mais c'est pourquoi nous avons mis les choses au clair ensemble."