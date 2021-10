Chelsea : Tuchel attend plus de Kai Havertz

L'entraîneur de Chelsea met la pression sur le buteur de la dernière finale de Ligue des champions, peu en vue depuis le début de saison.

Thomas Tuchel a demandé à Kai Havertz de produire davantage, tout en admettant que son équipe de Chelsea a récemment souffert du poids des attentes.

Les vainqueurs de la Ligue des champions de l'année dernière ont perdu deux matchs d'affilée, contre Manchester City et la Juventus, après un bon début de saison. Le patron des Blues, Tuchel, a lancé un défi à Havertz, qui a marqué le but de la victoire contre City en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

"Le but [en finale de la Ligue des champions] a bien sûr aidé et il est revenu et l'a montré à l'entraînement", a déclaré Tuchel à propos de l'international allemand.

"Il a montré une attitude différente, une manière mature de s'entraîner, une manière mature d'utiliser son corps. Je n'hésite pas à dire que nous nous attendions à en voir plus lors des matchs.

"En même temps, il est important que je sente que toute l'équipe est un peu bloquée dans ses attentes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause de notre succès. Peut-être que c'est à cause des attentes qui viennent avec le succès.

"Il est très important et nécessaire que nous balayions cela de nos épaules et que nous nous concentrions et vivions ici et maintenant. Nous attendons plus de Kai, plus de ce qu'il peut offrir, parce qu'il est plein de talent.

"Personne n'est en colère contre lui. Mais une fois que vous jouez pour Chelsea, nous voulons que vous donniez le meilleur de vous-même."

Tombés à la troisième place de la Premier League, les Blues affronteront Southampton samedi avant la pause internationale. Chelsea sera de nouveau en action le 16 octobre lorsqu'ils affronteront Brentford.