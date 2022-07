Chelsea : Tuchel a pris une décision pour Werner

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, n’a pas l’intention de laisser filer son attaquant Timo Werner cet été.

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé dernièrement dans la presse britannique, Timo Werner devrait poursuivre son parcours à Chelsea la saison prochaine.

L'attaquant allemand a fait l'objet de nombreuses spéculations depuis quelques jours. On le disait malheureux chez les Blues et son nom a été associé à Newcastle United et à son ancien club du RB Leipzig.

Werner considéré comme un « leader du vestiaire »

Des bruits de coulisses qui sont certainement nées du fait que Werner a déclaré publiquement qu’il pourrait être heureux partout, et pas uniquement à Chelsea. Des paroles qui ont étonné son entraineur et qui lui ont valu de se faire taper sur les doigts en privé.

Cependant, Kicker affirme que l’avenir de Werner se situe toujours du côté de Stamford Bridge. Il y a une volonté du staff de le conserver.

Le manager de l’équipe londonienne, Thomas Tuchel, ne veut pas perdre Werner. Il est convaincu qu'il est en train de devenir un leader de son vestiaire. De plus, il n’y a aucune urgence à vendre et le contrat du joueur n’expire qu’en 2025.